Son Avrupa şampiyonu Portekiz, Beşiktaşlı Pepe ve Quaresma'nın ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada, Tunus ile 2-2 berabere kaldı.

Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlardan son Avrupa şampiyonu Portekiz, Tunus'u Braga kentiyle aynı adı taşıyan statta konuk etti.

Beşiktaşlı Pepe ve Ricardo Quaresma'nın ilk 11'de sahaya çıktığı Portekiz Milli Takımı, Andre Silva'nın 22 ve Joao Mario'nun 34. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Müsabaka, Tunuslu Anice Badri'nin 39 ve Fahreddin Ben Youssef'in 64. dakikadaki golleriyle 2-2 sonuçlandı.

FRANSA RAHAT KAZANDI

2018 Dünya Kupası'na katılacak ekiplerden Fransa ise başkent Paris'teki Stade de France'ta İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırladı. Fransa, Olivier Giroud'nun 40 ve Nebil Fekir'in 44. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.