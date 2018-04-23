Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Fenerbahçe mücadelesinde cezalı duruma düşen, uzun süre sahalardan uzak kalan ve geçen hafta oynamaya başlayan Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyete taşıyan isimlerden biriydi. Maçın sonlarında harika bir frikik golü atarak ligdeki gol sayısını 4'e çıkaran Portekizli, golden sonra direkt olarak Şenol Güneş'e koştu. Maç sonrasında açıklamalar yapan Q7, göndermelerde de bulundu. Quaresma'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Puan kaybetmeye tahammülümüz yok. İyi dinlenip pazar gününe hazır olmalıyız. Mükemmel bir takım bütünlüğümüz var. İsteseler de, istemeseler de bu bozulmayacak. Bu bütünlük bize galibiyetler ve şampiyonluklar getiriyor."

"Gol attığım için mutluyum ama hocamı sahada gördüğüm için daha mutluyum. Büyük bir hoca, onunla çalıştığım için çok mutluyum. Onunla bir kez daha şampiyon olmak en büyük dileğim. Galatasaray maçı önemli ama hepsi final maçı. Hepsini kazanmamız lazım.”