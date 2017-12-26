Quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve "Her şey için teşekkürler" dedi.

UMUT GÜNER: ''QUARESMA'NIN GİTME DURUMU YOK''

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Quaresma'nın paylaşımıyla ilgili konuştu. Güner, Portekizli yıldızın takımda kalacağını söyledi. Umut Güner, Quaresma'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili konuştu. 2016-2017 sezonunun şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler' yazmış ve kafaları karıştırmıştı. Siyah-beyazlı yönetici Umut Güner, Quaresma'nın bu paylaşımının altında herhangi bir şey aranmaması gerektiğini söylerken, "Quaresma 2017 senesine teşekkür etti. Bir nevi evrene mesaj gibi. Kupalı fotoğrafın olması da 2017'nin kendisi için iyi geçtiğini ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

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Ricardo Quaresmadan veda mesajı

Ricardo Quaresma beşiktaş

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