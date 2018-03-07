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Galatasaray ve Beşiktaş, ön tarafta çok iyi ikililer ve üçlüler oluşturabiliyor. Çok eleştirdiğimiz Trabzonspor'da bile Yusuf-Sosa-Burak üçlüsü var. Peki Fenerbahçe'de kim var? En iyileri Giuliano ve Hasan Ali.