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İran Teknik Direktörü Queiroz ise maç sonu yaptığı açıklamada bu pozisyonu hatırlatarak, "Açık bir dirsek atma vardı ve bunun karşılığı sarı değil, kırmızı karttı. Yine de söz konusu benim ülkem ve oyuncum olduğu için bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.