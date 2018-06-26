FIFA 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İran ile Portekiz, Mordovia Arena'da karşılaştı. Portekiz, 45. dakikada Ricardo Quaresma'nın trivela vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti.
Portekiz 2. yarıya da hızlı başladı. Cristiano Ronaldo, 53. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
90+1. dakikada VAR uygulamasından destek alan maçın hakemi Enrique Caceres, İran lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Ansarifard topu ağlara gönderdi. Bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.
B Grubu'nda 5 puana sahip iki takımdan İspanya averaj farkıyla lider olup turnuvanın ev sahibi Rusya ile eşleşti. 2. olan Portekiz ise A Grubu'nun lideri Uruguay'ın rakibi oldu.
Quaresma, maç sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Trivela benimle birlikte doğdu. Çocukken hocalarım trivela yapınca bana kızıyordu ama şu an gizli bir silah gibi onu gerektiğinde kullanıyorum" ifadelerini kullandı.
Quaresma'nın attığı gol sosyal medyayı adeta salladı! UEFA, Portekizli yıldızla ilgili esprili bir paylaşım yaparken Beşiktaş da kayıtsız kalmadı. İşte Quaresma için yapılan yorumlardan bazıları:
Mats Hummels: Quaresma'nın bu konuda rakibi yok! 1 Numara! Üzerine yok!
UEFA: Trivelanın adını ne zaman Quaresma yapacağız? Bu sanatta daha fazla uzmanlaşan var mı ki?
"Pozisyon vermeyen İran savunması diye bir şey yoktur, Quaresma trivelasını görmemiş İran vardır"
"Trivela değil Quaresma diyeceksiniz."
"Bu dünyada mükemmel şeyler de var. Mesela bakınız Quaresma"
"Rönesans tablosu gibisin Quaresma"
"Da Vinci yaşasaydı Mona Lisayı değil,
Ricardo Quaresma'nın trivelasını çizerdi."
"Ben boşuna mı diyorum Quaresma’nın trivelası kadar güzelsin diye"
"Ronaldiho ve Quaresma dünya futboluna estetik kazandıran iki büyük efsanedir."
"Dünyada 7-8 tane harika var biri de Quaresma'nın trivelası işte. Bu kadar ucuza izlediğimiz için şanslıyız"
"Quaresma'nın trivelasının fotoğrafında ayağının açısına bakarken bile çapraz bağlarım koptu"
ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
İran'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un maç sonu açıklamasında Ronaldo'nun oyundan atılması gerektiğine ilişkin sözlerine Quaresma'nın tepkisi sert oldu.
Queiroz'un maç sonunda Cristiano Ronaldo'nun kırmızı kart görmesi gerektiği yönündeki sözlerine yanıt vermesi istenen Quaresma, 65 yaşındaki teknik adamı sert sözlerle eleştirdi.
Başlangıçta vatandaşına yanıt vermekten kaçınan 34 yaşındaki futbolcu, "Eğer onun hakkında konuşursam bütün geceyi burada geçiririz. Açıkçası onun sözleri beni İranlılardan daha çok sinirlendiriyor. Queiroz bir Portekizli olarak kendi ülkesinin futbolcularına daha fazla saygı duymalı." dedi.
İkinci devrenin son bölümünde yaşanan ikili mücadele sırasında Cristiano Ronaldo'nun rakibine dirsek attığı kameralara yansımış, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle pozisyonu tekrar izleyen hakem Enrique Caceres daha sonra Portekizli yıldızı sarı kartla cezalandırmıştı.
İran Teknik Direktörü Queiroz ise maç sonu yaptığı açıklamada bu pozisyonu hatırlatarak, "Açık bir dirsek atma vardı ve bunun karşılığı sarı değil, kırmızı karttı. Yine de söz konusu benim ülkem ve oyuncum olduğu için bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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