Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ve Göztepe'nin başarılı file bekçisi Beto, Portekiz'in Mısır ve Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.

Fenerbahçe'nin eski stoperi Bruno Alves de milli takıma davet edilirken sarı-lacivertlilerde kiralık olarak bulunan Luis Neto, milli takıma davet edilmedi. Öte yandan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes de 25 kişilik kadroda yer aldı.