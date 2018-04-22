Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanırken şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Beşiktaş, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Alvaro Negredo ve Pereira'nın karşılıklı gollerinin bulunduğu ilk 45 dakikanın son anlarında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu! Mücadelede 42. dakika oynanırken Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Ricardo Quaresma'ya sert bir tekme attı. Murat Yıldırım'ın tabanla Quaresma'nın göğsüne yaptığı müdahaleye hakem Halis Özkahya, sarı kart verdi. HTSPOR yorumcusu Bülent Yavuz, hakemin hatalı karar verdiğini dile getirdi. Bülent Yavuz'un pozisyon için yorumu şöyle:

"Murat Yıldırım'ın Quaresma'ya yaptığı karetevari hareket, kurallara göre kırmızı kart olmalıydı. Çünkü Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncunun ayak tabanıyla Quaresma'ya yaptığı hareket kırmızı kartı gerektiriyordu. Hakem burada sarı kart gösterdi ve hata yaptı."