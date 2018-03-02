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Josef de Souza'ya olan hareketi nedeniyle en az 3 maç men alacak olan Quaresma, Mehmet Ekici'ye hareketi nedeniyle de artı 3 maç men cezası ile karşı karşıya kalacak ve böylece içtima maddesi ile birlikte 5-6 maça kadar yükselecek.