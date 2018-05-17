Efsanevi rock topluluğu Queen’in biyografik filmi “Bohemian Rhapsody”nin ilk fragmanı yayınlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; yönetmenliğini İngiliz Dexter Fletcher’ın üstlendiği filmde, 1991’de AIDS’ten yaşamını yitiren grubun solisti Freddie Mercury’yi canlandıracak Emmy Ödüllü oyuncu Rami Malek’e grubun üyeleri olarak Joseph Mazzello, Ben Hardy, Allen Leech ve Gwilym Lee gibi isimler eşlik ediyor. Film, Türkiye’de ise 2 Kasım’da gösterime girecek.

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