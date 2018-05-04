Queen`s Park - Stenhousemuir düellosu

İskoçya 2.Lig Play Off 3/4 Yarı Final maçında Queen`s Park ile Stenhousemuir, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 1 puanlı Queen`s Park 2. sırada bulunuyor, Stenhousemuir 1 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Queen`s Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stenhousemuir, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 318. İddaa'da Queen`s Park kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Stenhousemuir kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Queen`s Park önceki hafta Airdrie Utd. mücadelesinde 3-2 yenildi.

Stenhousemuir ise Brechin City maçında 1-1 berabere kaldı.