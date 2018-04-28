Queens P.R. - Birmingham City maç önü

İngiltere Championship maçında Queens P.R. ile Birmingham City, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Queens P.R. 53 puanla 16. sırada, Birmingham City 43 puanla 20. sırada bulunuyor. Queens P.R. son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Birmingham City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 302 kodlu maçı oynayanlar; Queens P.R. galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Birmingham City galibiyet oranı 2.30. Alt 1.65, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Queens P.R. önceki hafta Ipswich Town mücadelesinde 2-1 kazandı.

Birmingham City, Brentford karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Queens P.R., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Queens P.R., kendi sahasında 35 gol attı, 30 gol yedi.

Birmingham City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Birmingham City, 16 gol atarken 41 gol yedi.