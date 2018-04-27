Queens P.R. - Birmingham City maç önü

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Queens P.R., 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Birmingham City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Queens P.R. 53 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Birmingham City 43 puanda ve 20. sırada. Queens P.R., son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Birmingham City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 302 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queens P.R. kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Birmingham City sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Queens P.R. önceki hafta Ipswich Town mücadelesinde 2-1 kazandı.

Birmingham City ise Brentford karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Queens P.R., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Queens P.R., kendi sahasında 35 gol attı, 30 gol yedi.

Birmingham City, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Birmingham City 16 kez gol sevinci yaşadı, 41 kez topu ağlarında gördü.