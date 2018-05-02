Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, açılan davada Tarantino’nun avukatları “Grindhouse/Death Proof” filmi için 300 bin dolar, “Inglarious Basterds” için 575 bin dolar, “Django” için 1.25 milyon dolar ve “Hateful Eight” için 2.5 milyon dolar talep etti.



Geçen yıl hakkında çıkan cinsel saldırı iddialarının ardından iptal olan iş anlaşmaları ve ambargo sebebiyle iflasını veren Weinstein’ın alacaklılar listesinde Oscar ödüllü yıldızlar Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Leonardo DiCaprio da yer alıyor.



Öte yandan ABD’li aktris Ashley Judd, “kariyerini baltaladığı” gerekçesiyle taciz ve tacavüz skandalının odağındaki yapımcı Harvey Weinsten’ın aleyhine tazminat davası açtı.



Bu yapımcıya açılan ilk kişisel dava oldu. Daha önce açılan davalar şirket özelindeydi.

Bu Konu İle İlgili Haberler