Quentin Tarantino'dan Harvey Weinstein açıklaması

ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood'da defalarca taciz olayına karıştığı öğrenilen ve hakkında soruşturma başlatılan yapımcı Harvey Weinstein'la ilgili bir açıklama yaptı.



Quentin Tarantino, 'Pulp Fiction' (Ucuz Roman), 'Django Unchained' (Zincirsiz) ve 'Inglorious Basterds’da (Soysuzlar Çetesi) birlikte çalıştığı Weinstein hakkında şok bir itirafta bulundu.



Tarantino, Weinstein'in eski sevgilisini taciz ettiğinden haberdar olduğunu ancak sessiz kaldığını aktardı.



New York Times’a konuşan Tarantino, Hollywood'u sarsan cinsel taciz skandalının başrolündeki isim Harvey Weinstein’ın yaptıklarından haberi olduğunu söyledi.

Ünlü yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü: Ortada normal dedikodulardan daha fazlası vardı. Bu dedikodular ikinci ağızdan değildi. Bazı şeyler yaptığını biliyordum. Keşke duyduklarım hakkında sorumluluk alsaydım. O sırada yapmam gerekenleri yapsaydım, onunla çalışmamam gerekirdi.



Akademi üyeliği iptal edilen ABD’li film yapımcısı hakkında bir çok oyuncu açıklama itiraflarda bulunmuştu.



Son olarak dünyaca ünlü oyuncu Kate Winslet, 2009 yılında aldığı Oscar konuşmasında ‘kasten’ Harvey Weinstein'a teşekkür etmediğini söyledi.



LA Times’a konuşan aktris, “19 kişinin adını saydım ve inadına onu anmadım. Bana eğer kazanırsam ona da teşekkür etmem gerektiği söylendi ama bilerek bunu yapmadım” dedi.



Kariyeri boyunca Weinstein’le her karşılaştığında “Seni ünlü yapan benim, unutma” cümlesini duyduğunu belirten Winslet, “Bu alçakça bir davranış ve kabul edilemez” dedi.





Harvey Weinstein

Quentin Tarantino