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AA'nın haberine göre Muvahhid Sultanı Yacoub el Mansour tarafından İslam dünyasının en yüksek minaresi olma iddiasıyla 1195 yılında inşa ettirilmeye başlanan proje, Mansour'un 1199 yılında ölümüyle yarım kalmış.