Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz sene 120 bin TL’lik yüzükle Özyıldız’ın evlilik teklifini kabul eden stilistin, tektaşını geri verdiği öğrenildi.



Moralinin bozuk olduğu gözlenen Yaman, ayrılıkla ilgili soruları, “Konuşmayacağım” diyerek yanıtsız bıraktı.

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