Raci Şaşmaz, Denge Yatırım Holding'in yüzde 48,50'sini aldı

Denge Yatırım Holding AŞ'nin yüzde 48,50'lik paylarını, bir dönem Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi dizi ve filmlerin senaristliğini yapan Raci Şaşmaz'ın aldığı bildirildi. Şaşmaz, aynı zamanda Kurtlar Vadisi ile ünlenen Necati Şaşmaz'ın da abisi.

Denge Yatırım Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen Raci Şaşmaz'ın açıklamasına göre, Denge Yatırım Holding AŞ'nin sahibi Recep Ali Keydal, şirketin toplam sermayesinin yüzde 48,50'sine denk gelen borsada işlem görmeyen nitelikteki A ve B grubu paylarını Raci Şaşmaz'a devretti.

Raci Şaşmaz'ın açıklamasına göre, Recep Ali Keydal'ın, Denge Yatırım Holding AŞ'de sahip olduğu ve şirketin toplam sermayesinin yüzde 12,45'ine karşılık gelen borsada işlem görmeyen nitelikteki 1 milyon 369 bin 500 adet nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarını ve ayrıca şirket sermayesinin yüzde 36,05'ine karşılık gelen 3 milyon 965 bin 930 adet borsada işlem görmeyen nitelikteki B grubu paylarını borsa dışında Raci Şaşmaz'a devretmek üzere pay devir sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada, Raci Şaşmaz'ın devraldığı payların toplam şirket sermayesine oranının yüzde 48,50'sine, toplam oy haklarına oranının ise yüzde 81,23'üne denk geldiği kaydedildi.

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