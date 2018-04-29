Racing Club - Arsenal Sarandi maçı rakamları

Arjantin Premier Lig maçında Racing Club ile Arsenal Sarandi, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Racing Club 39 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Arsenal Sarandi 14 puanda ve 27. sırada. Ev sahibi Racing Club, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Arsenal Sarandi, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 650 kodlu maçı oynayanlar; Racing Club galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Arsenal Sarandi galibiyet oranı 10.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 2.30, karşılıklı gol yok 1.30 oranını kazandıracak.

Racing Club son hafta oynanan Union Santa Fe maçında 1-0 yenildi.

Arsenal Sarandi ise Velez Sarsfield maçında 2-1 kazandı.

Racing Club, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 8 gol yedi.

Arsenal Sarandi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arsenal Sarandi, 9 gol atarken 19 gol yedi.