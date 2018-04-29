Racing Club - Arsenal Sarandi maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Racing Club, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Arsenal Sarandi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Racing Club 39 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Arsenal Sarandi 14 puanda ve 27. sırada. Racing Club, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Arsenal Sarandi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 650 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.00, Arsenal Sarandi sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.30.

Racing Club son haftadaki Union Santa Fe müsabasında 1-0 yenildi.

Arsenal Sarandi ise Velez Sarsfield maçında 2-1 kazandı.

Racing Club, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 8 gol yedi.

Arsenal Sarandi, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal Sarandi 9 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.