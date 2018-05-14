Racing Club - Colon maç önü

Arjantin Premier Lig maçında Racing Club ile Colon, 15 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. 45 puanlı Racing Club 7. sırada bulunuyor, Colon 38 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Racing Club, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Colon son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 628 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.60, Colon sahadan galip ayrılırsa 4.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Racing Club son haftadaki Banfield müsabasında 1-3 kazandı.

Colon ise River Plate karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Racing Club, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Racing Club, kendi sahasında 25 gol attı, 8 gol yedi.

Colon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Colon, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.