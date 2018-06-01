Racing Club Montevideo - Danubio maçı ne zaman?

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında Racing Club Montevideo ile Danubio, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 9 puanlı Racing Club Montevideo 3. sırada bulunuyor, Danubio 7 puana sahip ve 4. sırada. Racing Club Montevideo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Danubio, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 254 kodlu maçı oynayanlar; Racing Club Montevideo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Danubio galibiyet oranı 0.00.

Racing Club Montevideo son hafta oynanan Torque maçında 2-2 berabere kaldı.

Danubio, Montevideo Wanderers karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Racing Club Montevideo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Racing Club Montevideo, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Danubio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Danubio, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.