Racing Club Montevideo - Rampla Juniors FC maç önü

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 1 maçında Racing Club Montevideo ile Rampla Juniors FC, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 9 puanlı Racing Club Montevideo 1. sırada bulunuyor, Rampla Juniors FC 3 puana sahip ve 5. sırada. Racing Club Montevideo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rampla Juniors FC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 196 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club Montevideo kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Rampla Juniors FC sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Racing Club Montevideo son hafta oynanan Fenix maçında 0-1 kazandı.

Rampla Juniors FC ise CA River Plate karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Racing Club Montevideo, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Rampla Juniors FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rampla Juniors FC, 3 gol atarken 1 gol yedi.