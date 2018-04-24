Bu turnuvada 2008'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sene de organizasyonda 3 numaralı seribaşı olarak yer alan Radwanska, 1. turda Hırvat Donna Vekic ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye kötü başlayan ve rakibinin servis kırmasına engel olamayan Polonyalı tenisçi, ilk seti 6-1 yitirdi. Donna Vekic, ikinci sette de servis kırarak 2-0 öne geçerken, Radwanska'nın belinden rahatsızlık yaşaması nedeniyle maç bir süre durdu. Bu sırada saha kenarında tedavi edilen Agnieszka Radwanska, maça devam edemeyeceğini gerekçe göstererek turnuvadan çekildi. Donna Vekic, böylece 2. tura yükselen sporcu oldu.

Turnuvanın diğer maçlarında Hollandalı Arantxa Rus, Çinli Shuai Zhang'ı 6-2 ve 6-3 yenerek 2. tura adını yazdırdı. Karadağlı Danka Kovinic de Rus Anna Kalinskaya'ya 6-3, 6-3 üstünlük kurarak 2. tura yükseldi.