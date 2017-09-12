Rafael Nadal, Grand Slam'da 16. kez şampiyon oldu

Müthiş bir sezon geçiren Rafael Nadal, kortta Grand Slam takvimini, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği ABD Açık zaferiyle tamamladı. Tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson’la karşı karşıya gelen İspanyol tenisçi, sakatlıktan çıkmasına rağmen finale kadar gelen rakibini 2 saat 27 dakika süren maçın ardından 6-3, 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup etti ve Roland Garros’nun ardından bu yılki ikinci Grand Slam zaferini elde etti.

ABD’de 2010 ve 2013’ten sonra 3. kez şampiyonluğuna ulaşan 31 yaşındaki raket, toplamda ise 16. Grand Slam zaferini kazandı. Tek erkeklerde en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan ikinci tenisçi olan Nadal, bu alanda 19 kupa kaldıran 36 yaşındaki İsviçreli efsane Roger Federer’e de yaklaşmış oldu.



TARİHE GEÇTİ



Formda geçirdiği sezonu ABD Açık zaferiyle taçlandıran Rafael Nadal, Roland Garros ve ABD Açık’ı aynı yıl (2010, 2013, 2017) içinde 3 kere kazanan ilk oyuncu unvanını aldı.

Dünyaca ünlü raket bununla birlikte, 4. kez (2008, 2010, 2013, 2017) bir sezonda iki Grand Slam zaferi elde etti.







Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Rafael Nadal, “Yaptıklarımdan ve kazandıklarımdan mutluyum.

Federer’in şampiyonluk sayısını kendime takıntı yapmıyorum. Federer’in 19 Grand Slam zaferini yakalama motivasyonuna ihtiyacım yok. Ben 16 Grand Slam kazandığım ve sağlıklı kaldığım sürece mutluyum” dedi.



Finalde İspanyol rakibine kaybeden Kevin Anderson ise “Nadal’ı tebrik ediyorum. Aynı yaştayız ama sanki kendimi bildim bileli onu izliyorum. Nadal benim idolüm” şeklinde konuştu.







İSTATİSTİK:



R.NADAL K.ANDERSON

1 ACE 10

1 ÇİFT HATA 4

4/9 (%44) SERVİS KIRMA PUANI 0/0 (%0)

30 WİNNERS 32

11 BASİT HATA 40

102 TOPLAM PUAN 78



YENİDEN ZİRVEDELER



Rafael Nadal (9465 puan) ve Roger Federer (7505 puan) 2011’in mart ayından bu yana ilk kez yılı ilk ikide tamamlamayı garantiledi.İki ünlü raket, 1 yılda ATP sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı. Rafael Nadal 2016’nın sonunda 9, Roger Federer ise 16. sıradaydı.Nadal bu sene Roland Garros ve ABD Açık’ta zirveye çıkarken, Federer ise Avustralya Açık ile Wimbledon’ı kazandı.







14 YIL SONRA İLK



Teniste, 14 yıl aradan sonra ilk kez erkekler ve kadınlarda aynı ülkeye ait iki tenisçi aynı anda dünya sıralamasında 1 numara oldu.ATP’de İspanyol Nadal 1 numarayken, WTA’de de vatandaşı Garbine Muguruza listenin zirvesinde yer alıyor.



Son olarak 2003’te ABD’li efsaneler Andre Agassi ile Serena Williams bunu başarmıştı.



Rafael Nadal; elde ettiği şampiyonluk ile 3.7 Milyon Dolar para ödülü kazandı

ABD Açık Tenis Turnuvası

Grand Slam Şampiyonluğu

Rafael Nadal