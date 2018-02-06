Rafet El Roman, ‘Özledim’ isimli şarkı- sını kliplendirdi. Önceki akşam Maçka’daki bir otelde gerçekleşen çekimlerde şarkıcıyı kızları Şevval ve Su da yalnız bırakmadı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, El Roman, Almanya’da yaşayan kızlarının artık Türkiye’de anneleri Tuğba Altıntop’la yaşayacaklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı “İhanet iyi bir şeydir” açıklamasının ise yanlış anlaşıldığını belirtti: “Ben bazen insanın iyi olabilmesi için kötü şeyler yaşamasından yanayım. Aldatmanın da aldatılmanın da faydası var. Her şeyden ders çıkarmak gerekiyor.”