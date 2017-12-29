HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, nisan ayında 13. solo albümünü çıkaracağını söyledi.



Kalbinin boş olduğunu belirten El Roman, “Hayatımda kimse yok, aramıyorum da. Özlemini çektiğim, tutkunu olduğum biri muhakkak çıkacak. Kendisi beni bulacaktır” dedi.

Rafet El Roman’ın geçtiğimiz günlerde bir bayanla fotoğrafı ortaya çıkarak adı aşk dedikodularına karışmıştı.