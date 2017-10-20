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Şarkıcı, konser boyunca sadece 19 yaşındaki büyük kızı Su’nun kendisine eşlik edeceğini söyledi: “Vize yüzünden şok yaşadım, bu duruma çok üzüldüm. Neyse ki Su beni yalnız bırakmayacak, sekiz konserde de yanımda olacak.”