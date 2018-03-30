Rafet El Roman kimdir? sorusu başarılı sanatçının bu akşam Beyaz Show'a konuk olacak olmasıyla gündeme geldi. Şarkılarıyla kulakların pasını silecek ünlü şarkıcı, daha önce yaşadığı aşklar ve eski eşi Tuğba Altıntop ile 2 kızı için yaşadığı velayet davası gerilimiyle gündeme gelmişti. İşte Rafet El Roman'ın yaşamına dair detaylar...

RAFET EL ROMAN KİMDİR?

Rafet Yaşdut veya sahne adıyla Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 Edirne Uzunköprü doğumludur.

1970 yılında ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde yedi yaşına kadar Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesi ile birlikte yaşadı. Birinci sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya’da tamamlayan Rafet El Roman, on altı yaşında şarkı sözleri yazıp beste yapmaya başladı. Bu kadar ünlü olmadan önce bir süre İslam Kültür Merkezi'nde Kuran dersinlerine gitti. Burada sesi güzel diye kendisine ilahileri, ezanları okutulurdu. Bu sebeple yakın çevresinde kendisine 'Müezzin Rafet' diye hitap edilirdi.

1988'de ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Award – Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'te Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. Gençliğin Gözyaşları adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı. 1997 yılında En Güzel Günler Senin Olsun adıyla ikinci albümünü çıkardı. 1998′de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 1998 yılında Propaganda filmi ile Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi oyuncularla birlikte başrolde oynadı. 1999'da Hayat Hüzünlü adlı üçüncü albümüyle yine büyük bir başarı yakaladı. 2000 yılında Rafet El Roman, Mehmet Ali Erbil ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonası için Türkiye millî futbol takımına yazdığı "Bir Gol Daha" şarkısını seslendirdi. 2000 yılında Dar Alanda Kısa Paslaşmalar adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte başrolde oynadı. Rafet El Roman, yine 2000 yılında kurduğu RER Müzik adlı müzik prodüksiyon şirketiyle müzik piyasasına yeni isimler kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, hayatı sinema ve müzik üzerine kurulan Rafet El Roman'ın en büyük hedefi, senaristliğini ve yönetmenliğini yapacağı bir film projesini hayata geçirmek. 2000 yılında Aşkın Nur Yengi ile, söz ve müziği kendisine ait olan "Peşindeyim" adlı şarkıda düet yaptı. 2000 yılında Hanımeli adlı dördüncü albümünü çıkardı. 2002 yılında, beşinci albümü 5 NR Aşk adlı albümünü hayranlarının beğenisine sundu. 2004 yılının yaz aylarında, Sürgün adlı altıncı albümünü yaptı ve bu albümle çok büyük bir satış grafiği yakaladı (730 bin), albüm içinde bulundurduğu birçok hit şarkıyla 2004 yılının en beğenilen albümlerinden biri oldu. 2005 yılında, Kalbimin Sultanı adlı yedinci albümünü, onuncu sanat yılı şerefine müzik severlerin beğenisine sundu, album ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak listelerin bir numarası oldu. Müyap tarafından "Yılın En Çok Satan Albümü" (690 bin) ödülünü, "Altın Kelebek" ve "Popsav" tarafından da "Yılın En Başarılı Pop Sanatçısı" ödüllerini aldı. 2006 yılında Gönül Yarası albümü çıktı, bu albümü ile de başarısını devam ettiren Rafet El Roman, Müyap tarafından "Altın Ödül"e layık görüldü. 2008 yılında Bir Roman Gibi adlı albümünü piyasaya süren Rafet El Roman büyük başarı topladı. Aynı albümde Yusuf Güney'le seslendirdiği "Aşk-ı Virane" (İnternet üzerinde resmî kaynaklardan 1 milyon 270 bin kez indirilmiştir.) adlı parçasıyla listeleri altüst eden Rafet El Roman, aynı parçayla Kral TV Müzik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Şarkıcısı" ödülünü de kazandı. 2011 yılında ise Rafet El Roman, Sevgiye Zaman Ver adlı albümünü piyasaya çıkarmıştır. Kimliğinde 'Yaşdut' olarak yer alan soyadını, Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda 'El Roman' olarak değiştirdi.

1996 yılında evlendiği manken Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşandı. Bu evlilikten Su (d. 2000) ve Şevval (d. 2003) adında iki kızı, sevgilisi Yeşim Eryıldırım’dan Edvan (d. 2010) adında bir oğlu var. 2014 yılında Ceren Kaplakarslan ile Almanya'da evlendi.

RAFET EL ROMAN ALBÜMLERİ

1995 – Gençliğin Gözyaşı (18 Temmuz 1995)

1997 – En Güzel Günler Senin Olsun (25 Haziran 1997)

1999 – Hayat Hüzünlü (17 Mayıs 1999)

2000 – Hanımeli (14 Aralık 2000)

2002 – 5 NR AŞK (2 Mayıs 2002)

2004 – Sürgün (26 Mayıs 2004) (Müyap: Diamond)

2005 – Kalbimin Sultanı (14 Haziran 2005) (Müyap: Diamond)

2006 – Gönül Yarası (5 Temmuz 2006) (Müyap: Altın)

2008 – Bir Roman Gibi (3 Temmuz 2008) (Müyap: Altın)

2011 – Sevgiye Zaman Ver (19 Nisan 2011)

2013 – Yadigar (16 Nisan 2013)

2016 – Mecnun (15 Haziran 2016)

Teklileri

2000 - Peşindeyim (Aşkın Nur Yengi ile, 29 Eylül 2000)

2012 - Senden Sonra (21 Şubat 2012)

2014 - Adımla Seslendi

2015 - Şipşak

RAFET EL ROMAN FİLMLERİ

2007 – Senin Uğruna (Kemal) (16 Temmuz 2007)

2002 – Asayiş Berkemal (21 Ocak 2002)

2000 – Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Serkan) (8 Aralık 2000)

1999 – Propaganda (Adem) (5 Mart 1999)

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