HT Magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberinme göre; Ünlü popçu, “Daha önce Kıbrıs’ta arazi almıştım. Üzerine bir otel yapmayı düşünüyorum. Eğer ortak bulursak işimiz daha kolay olacak. Butik otel değil, bayağı büyük bir otel olacak” dedi. Konu aşk hayatına geldiğindeyse kalbinin boş olduğunu söyledi.

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