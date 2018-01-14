Rahim ağzı kanserinde testlerin önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tufan Bilgin, erken teşhisle birlikte kanser gelişiminin önüne geçilebileceğini söyledi.
KANSER OLMADAN ÖNCE TESPİT EDİLEBİLİYOR
Kadınlarda sık görülen kanserlerden serviks (rahim ağzı) kanseri ülkeden ülkeye farklı sıklıklarda görülmektedir. Rahim ağzı kanserlerinin erken tanı konulduğunda tedavi ile tam olarak iyileşmesinin mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tufan Bilgin, "Rahim ağzı kanseri bizim tıpta serviks kanseri dediğimiz, genital kanserlerden biridir. İnsan vücudundaki birçok kanserden farklı olarak kanser öncüsü aşamaları, nasıl oluştuğu, kimlerde ve nasıl ortaya çıktığı konusunda ayrıntılı bilgi sahibiyiz. HPV denilen bir virüsün özellikle cinsel yolla geçen tipleri rahim ağzı kanserinin oluşmasında rol almaktadır. Uzun yıllardan beri kullanmakta olduğumuz smear testi sayesinde kanser öncüsü lezyonları, henüz daha hastanın hiçbir şey hissetmediği, herhangi bir belirtisi olmadığı, normal bir jinekolojik bir muayenede tespit edilemediği aşamalarda saptama ve gerekli tedavileri yapabilme şansına sahibiz. Bu politikalar sayesinde artık günümüzde birçok rahim ağzı kanserini, daha kanser olmadan önce tespit edip, tedavisini yaparak kişinin gelecekte kanser geliştirmesini engelleyebilmekteyiz. Bu nedenle kadınların periyodik kontrollerini ve belirli aralarla smear testleri yaptırması önem kazanmaktadır" dedi.
SMEAR VE HPV TESTİ NEDEN ÖNEMLİ?
Son zamanlarda smear testine ilaveten HPV testleri yapılmaya ve taramada kullanılmaya başlandığını belirten Bilgin, "Özellikle 30 yaşından daha ileri yaştaki kadınlarda smear testi ile eş zamanlı yapılan HPV testleri sayesinde kimlerde kanser gelişme eğilimi var? Kimlerde kanser öncüsü hastalık vardır? Bunları tespit etme ve kanseri önleyebilme şansına sahibiz. Yine diğer kanserlere göre farklı olarak bildiğimiz ve artık son 10 yıldır klinik uygulamaya giren bir aşı var. Özellikle HPV denilen virüsün 16 ve 18 numaralı tiplerine karşı geliştirilmiş aşılardır. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 60-70'inin bu 2 HPV tipi tarafından oluşturulduğu kabul edilmektedir. Özellikle genç kızların ve cinsel hayatın başladığı genç kadınların aşılanması sayesinde kanser riskinin olabildiğince azaltılabileceğini düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Bilgin, öncü hastalığın saptanmasındaki bütün bu gelişmelere rağmen kanser gelişmiş hastalarda modern radikal cerrahi teknikleriyle ve gereken bazı hastalarda radyasyon tedavisi uygulayarak oldukça yüksek oranlarda tam iyileşme sağlayabilmekte olduklarını söyledi.
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