Raith Rovers - Alloa Athletic maç önü

İskoçya 1.Lig Play Off 2/3 Yarı Final heyecanı devam ediyor. Raith Rovers, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Alloa Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Raith Rovers son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Alloa Athletic, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Raith Rovers kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Alloa Athletic kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Raith Rovers son haftadaki Alloa Athletic müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Alloa Athletic ise Raith Rovers karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.