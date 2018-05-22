Guerrero'ya destek

Peru ile Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan takımların kaptanları, Paolo Guerrero'nun Rusya'da forma giyebilmesi için girişimde bulundu.

Fransa kaptanı Hugo Lloris, Avustralya kaptanı Mile Jedinak ve Danimarka kaptanı Simon Kjaer FIFA'ya mektup yazarak, cezası 14 aya yükseltildiği için 2018 FIFA Dünya Kupası'na gidemeyen 34 yaşındaki Perulu Guerrero'nun affedilmesini talep etti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), kokain kullandığı tespit edilen Guerrero'nun ceza süresine ilişkin FIFA'nın verdiği karara itiraz eden Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nı (WADA) haklı bulmuş, Guerrero'nun cezasının, 6'dan 14 aya yükseltilmesine karar vermişti.

36 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Peru, ilk maçını 16 Haziranda Danimarka ile oynayacak.