RAM GMY, Etiler projelerinin lansmanını gerçekleştirdi

RAM GMY, Etiler’de yapacağı MaaNaa 30 ve MaaNaa 47 isimli iki yeni projenin lansmanını gerçekleştirdi.



Lansman, Ali Poyrazoğlu’nun “MaaNaa” için yapmış olduğu marka hikayesi anlatısıyla başladı. MaaNaa’nın marka doğuş hikayesini, logoda bulunan 4 renkteki kapıların anlam ve felsefesini, bu felsefenin yapılara nasıl yansıdığını anlatan Poyrazoğlu'nun ardından Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Turfanda'nın kısa bilgilendirmesi ile projeler tanıtıldı.



MaaNaa 47, ünlü tasarımcı ve mimar Cem Sorguç tarafından tasarlanıyor.

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