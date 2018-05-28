Aydan Üstkanat’tan, ŞekerSİZ kitabında kan şekerinizi oynatmayacak, Ramazan ayını zinde geçirmenizi sağlayacak tariflerini sizlerle paylaşıyor.

ISPANAKLI MERCİMEK ÇORBASI / 4 KİŞİLİK

1 su bardağı kırmızı mercimek

200 gr bebek ıspanak yaprağı

1 çay bardağı nohut (haşlanmış)

5-6 yarı kurutulmuş domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

ISPANAKLI MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimeği tencereye alın, üzerini iki parmak geçecek kadar su koyup tuz serperek haşlayın. Haşlanan mercimeğin içine ıspanağın yarısını koyup blendırdan geçirin. Geri kalan ıspanağı yanmaz tabanlı bir tavada zeytinyağı ile 1-2 dk kavurun. Nohutları atıp karıştırın ve ocaktan alın. Mercimek çorbasını kaselere koyup üzerine kavrulmuş nohut ve ıspanak, küp kesilmiş kurutulmuş domates ilave edip servis yapın.

ENGİNARLI BULGUR PİLAVI / 4-5 kişilik

1,5 su bardağı kırılmamış bulgur

2 su bardağı sıcak su

500 gr bebek enginar

100 gr taze iç bakla

Yarım demet dereotu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

ENGİNARLI BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Baklanın kabuklarını soyup temizleyin. Dereotunu temizleyip yıkayarak incecik kıyın. Enginarı soğuk sudan geçirip süzün ve tam ortan ikiye kesin (Enginarlar büyükse dörde bölün).

Zeytinyağını pilav tenceresine alıp üzerine bulguru ekleyin ve iyice kavurun. 2 su bardağı sıcak suyu bulgura ekleyip bakla ve tuzu ilave ederek kapağını kapatın. 10 dk orta ateşte, ardından enginar ve dereotunu ilave edip kapağını kapatarak 10 dk daha kısık ateşte pişirin. Kapağı açıp malzemeyi karıştırın ve kapağı tekrar kapatıp servisten önce en az 5 dk dinlendirin.

- Bayrampaşa veya Sakız enginarı da olabilir. Hangisi olursa olsun enginarlar mutlaka limonda bekletilmiş ve önceden haşlanmış olmalı.

YOĞURTLU FRAMBUAZ / 4 KİŞİLİK

1 yumurta akı

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı normal yoğurt

100 gr frambuaz

2 yemek kaşığı agave şurubu

yeteri kadar yulaf ezmesi

YOĞURTLU FRAMBUAZ NASIL YAPILIR?

Yumurta akını mikserde köpük ve hacmi üç katı olana kadar çırpın. Yoğurtları da ayrı bir yerde 1 yemek kaşığı şurupla çırpın. Yumurta akı ile birlikte karıştırırak hafifçe çırpıp bırakın. Frambuazları yıkayın ve birkaç tanesini servis için ayırın, geri kalanını, kalan şurupla çok ezilmemesine dikkat ederek blendırdan geçirin.

Bardaklara süzme yoğurdu koyup üzerine bolca frambuaz püresi ekleyin. Yulaf ezmesi ve kalan tane frambuazları serpiştirip servis yapın.

MUZLU PUDİNG / 4 kişilik

2 muz

2 tatlı kaşığı kakao

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

120 gr fındık

Çeyrek su bardağı süt

MUZLU PUDİNG NASIL YAPILIR?

Muz, kakao, yağ, fındık ve sütü blendıra koyup pürüzsüz bir hale getirin. Elde ettiğiniz pudingi kaplara paylaştırın. Buzdolabında soğutup servis edin.