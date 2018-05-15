Ramazan mesajları, 2018 yılının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinin "11 ayın Sultanı" olarak nitelenen Ramazan ayını kutlamak isteyenler, Ramazan mesajlarıyla kendilerini hatırlatıyor. İşte sizlerin de sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel ramazan ayı mesajları..

RAMAZAN MESAJLARI 2018

- Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

- Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

- "Baslangıçlar sonuçların tecelli yeridir"... Rahmet ile başlayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle...

- Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun...

- Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...

- Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymaya Ellerini daima O'nun dergahına açmaya vesile olsun..

- Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için...

- Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun...

- Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun...

- Mübarek Ramazan ayına has RAHMET BEREKET VE MAĞFIRET ile hemhal olman dileklerimle...

- Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gercek vuslatı bulmasına vesile olsun...

- SEMA KAPILARININ AÇIK OLDUGU BU AYDA HEYBENIZDE TOHUM TOHUM DUA MENEKŞELERI SAÇMANIZ TEMENNİSİYLE HAYIRLI RAMAZANLAR.

- "Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

- Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar her şey..." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle...

- "Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...

- İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.

- Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir baslangıca vesile olmasını dilerim...

- Başı RAHMET ortası MERHAMET sonu ise CEHENNEM'den AZAD olan Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim...

- Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.

- Yagmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER