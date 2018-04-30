Rahmet ve bereket ayı Ramazan için kısa bir süre kaldı. İslam dünyası büyük merakla oruçların başlayacağı günü merak ediyor. Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.
Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 14 Haziran Perşembe gününden itibaren başlayacak.
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
2018 Yılı Fıtır Sadakası Açıklandı
"Bu yıl ki 2018 yılındaki fitre miktarı 19 liradır. Bu 2019 yılının ramazan ayına kadar geçerlidir."
11 ayın sultanı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren, sıkıntılarını bir nebze de olsa gideren fitre sadakasının miktarı bu yıl 19 lira oldu. Rakamı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu belirledi. "Bu miktarı belirlerken şuna dikkat ediyoruz karı koca ve bir çocuklu ailenin asgari geçim indirimi dahil eline geçen net miktar nedir. Bu 1600 küsür lira bir rakam. Biz bunu 30’a bölüyoruz. Ramazan 30 gün olduğu için 30’a bölüyoruz. Ve bunu da 3 kişilik bir aileyi hesapladığımız için 3’e bölüyoruz. Tutan rakam yaklaşık olarak 19 lira olduğu için küsüratlı rakamlar vermek uygun olmadığı için 19 lira olarak belirlemiş olduk."
Fitre, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve bir miktar mala sahip olan müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü olduğu mali bir ibadet. Bu ibadetin yerine getirilmesi için belirlenen tutar, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Bu anlamda açıklanan 19 lira, en düşük miktar. Yani tercihe göre daha fazlası olabilir; "Burada asgarisini biz bunun en azını hesaplamış olduk bunun kişiler esasında mali durumlara göre hareket etmelerini biz tavsiye ediyoruz. Mesela diyelim ki bir kimsenin ortalama kişi başına bir günlük yiyeceği 30 liraysa o 30 lira 40 liraysa 40 lira 100 liraysa 100 lira versin daha fazla ne kadar verebilirse bu kendisine sevap hanesine yazılır. Böylece fakir fukara bundan daha iyi istifade etmiş olur."
Fitreyi müminlerin Ramazan ayı içinde, bayrama girmeden verilmesi vacip aile bireylerinden herhangi biri bu sadakayı yerine ulaştırabilir; Şu hep tartışılıyor eşi adına verir mi vermez mi? Elbetteki eşi adına vermelidir. Çünkü eşini netice itibariyle bu aile bütçesine katkı sağlayan çocuklarına katkı sağlayan ailenin bir bireyidir. Onun için bu gibi tartışmalara girmek kesinlikle doğru değildir. Bir baba aile fertlerini de düşünerek hepsi adına fitresini vermelidir."
Peki fitre kimlere verilmeli ve verirken nelere dikkat etmeli?
Tabii ki bu bir sadakadır. Sadaka verirken bir defa içten vermesi lazım. Samimi olarak vermesi lazım.ve bunu bir para harcaması olarak değil. Ahirette kendi hanesine mizanına yazılacak bir sevap olarak görmesi lazım ve bu niyetle vermesi lazım. Verirken kesinlikle incitici olmaktan kırmaktan kaçınması lazım. Biz toplumumuzda çok muhtaçları en muhtaçları gözetmeliyiz. Yani yakınımızdaki insanların belki çok ihtiyacı olmayabilir tabiiki yakınlara sadaka vermek iyidir ama yakınlarımızdan daha ziyade bizim gönül coğrafysı olarak ifade edebileceğimiz insanları da düşünmemiz lazım.
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