İslam alemi tarafından dün idrak edilen Berat kandilinin ardından Ramazan ayı ve Kadir gecesi ne zaman sorusunu akıllara getirdi. Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı. Kadir gecesi ise Ramazan ayı içerisinde bulunuyor. İşte 2018 Diyanet'in resmi dini günler listesi...
RAMAAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyordu. Bu yıl yani 2018'de Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 15 Mayıs Cuma günü başlayacak. Tatilciler Ramazan bayramı tatilini de merak ediyorlar. Ramazan bayramı tatili ise 3,5 gün olacak gibi gözüküyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir gecesi ne zaman sorusu araştırılıyor. Dün idrak ettiğimiz Berat kandilinin ardından ve Türkiye’nin en büyüğü olan Çamlıca Camisi Kadir Gecesi’nde ibadete açılacak olması 'Kadir gecesi ne zaman?' sorusuna ilgiyi arttırdı.
Kadir gecesi 10 Haziran’da idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelmektedir.
Ramazan ayı hakkında
Müftü Mehmet Emin Avcı, "Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, 10'uncu ve 20'ci günleri arası mağfiret, 20'inci ve 30'uncu günleri ise cehennemden kurtuluş günleridir. Bu mübarek günde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirle bağlanır. Ramazan ayı içerisinde bin aydan hayırlı kadir gecesi vardır. Ramazan günlerinde oruç tutmak Allah'ın emridir. Gecelerinde teravih namazını kılmak, teheccüd namazını kılmak, sahura kalkmak, Hz. Peygamber efendimizin sünnetidir. Ramazan ayında mukavele ile Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek dini bir gelenektir. Cebrail ile Hz. Peygamber arasında her ramazan ayı geldiğinde Cebrail Kura'an kerim okurmuş, Hz. Peygamber ise dinlemiştir. Böylece yeryüzündeki bütün Müslümanlar, bu mukaddes hatıraya saygı göstererek, mukavele şeklinde Kur'an-ı Kerim okur ve dinlerler" dedi.
Kadir gecesi hakkında
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Osmanlılarda 2. Selim döneminde camiler aydınlatılıp, minarelerde kandiller yakıldığı için mübarek addedilen ''Mevlid, Regaib, Mirac, Berat ve Kadir'' gecelerine ''kandil geceleri'' deniliyordu.
Kadir Gecesi de Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan, ancak yaygın kanaate göre ayın 27. gecesine tekabül eden bir gece. Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak da bilinen bu gece için aynı isimli bir sure de bulunuyor.
5 ayetten oluşan ''Kadr'' suresinde, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bir ayette de bulunuyor. ''Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir'' ibareleri surenin son ayetlerini oluşturuyor.
Osmanlı Devleti'nde de Kadir Gecesi hem sarayı ile hem de halkıyla en özel şekilde kutlanıyordu.
Osmanlı toplum hayatında zengin bir geleneğe sahip bu gecede, Ramazan ayında okunmaya başlayan hatimlerin Kadir Gecesinde veya öncesinde tamamlanıp, hatim duasının o gece yapılmasına dikkat edilirdi.
Büyük camilerde yapılan dualar sabaha kadar sürerken, Kadir Gecesinden nasibini almak isteyenler, yatsı ve teravih namazının yanı sıra ''Kadir namazı'' adıyla anılan tesbih namazını da camilerde kılıyordu.
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