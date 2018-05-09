Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmanın normale dönebilmesi, vücut ağırlığının dengede tutulabilmesi için bayramdan sonra yeterli ve dengeli beslenme, öğün atlamama, bol su içme gibi sağlıklı beslenme ilkelerine uymanın yanı sıra düzenli fiziksel aktivite yapmaya da özen gösterilmesi gerekiyor.

ORUÇ TUTARKEN AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLLARI!

HAREKET ETMEMEK KİLO ALDIRIYOR

Uzmanlar, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi olan şekerli yiyecek tüketiminin uygun bir fiziksel aktivite programlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzman Diyetisyen Banu Topalakçı Salman, “Ramazan ayı boyunca beslenme düzeni ile birlikte bireylerin fiziksel aktivite düzenleri de değişiyor. Oruç tutan bireyler, fazla enerji harcamamak ve iftar vaktinden önce acıkmamak için daha önce uyguladıkları egzersiz programlarını bırakıyorlar. Bu durum ise gereğinden fazla beslenen ancak hareketsiz kalan bireylerde kilo artışına neden olabiliyor” dedi.

FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ATLAMAYIN

Fiziksel aktivite programlarının bayram sonrasında yavaş yavaş artırılmasının önemine değinen Uzman Diyetisyen Banu Topalakçı Salman şu ifadeleri kullandı: “Fiziksel aktiviteye bir anda başlamak yerine, egzersizleri yavaş yavaş artırmak gerekiyor. Egzersiz yapmak için imkân olmadığı düşünüldüğünde, gün içindeki mecburi hareketler egzersize dönüştürülebilir. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmek ve varacağınız duraktan 1-2 durak önce inmek, masa başı otururken her iki saatte bir kol ve bacak hareketleri yapmak, daha çok merdiven kullanmak etkili yöntemler olabilir. Hızlı ve tempolu yürüme de fiziksel aktivite için iyi bir seçenek.”

BAYRAMDA AŞIRI GIDA TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Ramazan Ayı’nda uzun süreli açlık nedeniyle metabolizmanın yavaşladığını ifade eden Salman, Ramazan Bayramı’nda aşırı tüketilen gıdaların vücudu yorduğunu söyledi. Hamurlu, yağlı yemekler ve şerbetli tatlılar yerine, hafif yemekler ve sütlü tatlıların tercih edilebileceğini kaydeden Salman, “Vücudu yormadan, metabolizmanın normal tüketime alışması beklenmeli. Bu süreci bol su tüketimi, dengeli beslenme ve olmazsa olmaz fiziksel aktiviteyle kısaltabilirsiniz” diye konuştu.