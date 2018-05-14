Gazete Habertürk'te Gökhan Artan'ın haberine göre; Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen umrecilerin Suudi Arabistan’a kafileler halinde gidişleri arttı. Suudi Arabistan’a uçan Türk ve yabancı havayolu şirketleri yoğun talep alırken, özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde umre kafileleri eksik olmuyor. Umre talepleri, hem havayollarını hem de tur düzenleyen şirketlerin yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları ( THY) da bu yılın 3 ayında 1714 umre seferinde 209 bin yolcu taşıdı. Geçen yıl aynı dönemde THY, 1670 umre seferinde 187 bin yolcu taşımıştı. Bu yıl THY’nin tüm zamanların rekorunu kırması bekleniyor. THY, ramazan ayında yolcular için bir dizi yenilik yaptı. THY, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen uçuşlarında içlerinde hurma ve çorbanın da olduğu ramazan mönüleri ikram edecek.

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