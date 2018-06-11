Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, en güncel pazar araştırma hizmetleri sunan BrandZone, 13 Nisan-9 Mayıs ve 10 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının insert (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyaları ele aldı.

BrandZone verilerine göre; Ramazan öncesinde 293 kampanyanın düzenlendiği Türk tatlısı kategorisinde Ramazan’la birlikte yüzde 236 artış yaşanırken, kampanya sayısı da 984’e yükseldi.

Dr. Oetker zirvede yer aldı

Türk tatlısı kategorisinde en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 19’luk kampanya yüzdesi ve 186 kampanyayla Dr. Oetker oldu.

Yüzde 13’lük kampanya yüzdesi ve 129 kampanyayla Eker ikinci; yüzde 5’lik kampanya yüzdesi ve 48 kampanyayla Yaşam üçüncü sırada yer aldı. Yine yüzde 5’lik kampanya yüzdesi ve 46 kampanyayla Ege dördüncü; yüzde 4’lük kampanya yüzdesi ve 43 kampanyayla Nevzat beşinci sırada yer buldu.

Kuru meyvede Simbat ilk sırada yer aldı

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın da içerisinde yer aldığı kuru meyve kategorisinde Ramazan öncesinde 217 kampanya düzenlendi. Bu kategoride Ramazan’la birlikte yüzde 147’lik bir artış yaşanırken, kampanya sayısı da 535’e yükseldi.

Kuru meyve kategorisinde en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 9’luk kampanya yüzdesi ve 48 kampanyayla Simbat oldu. Yüzde 9’luk kampanya yüzdesi ve 47 kampanyayla Peyman ve Hurmacızade ikinci sırada yer aldı. Yüzde 6’lık kampanya yüzdesi ve 34 kampanyayla Karcı üçüncü; yüzde 5’lik kampanya yüzdesi ve 28 kampanyayla Cedid dördüncü sırada yer buldu.

Pastırma kampanyalarında büyük artış!

Ramazan ayının bir diğer vazgeçilmezi pastırma kategorisinde düzenlenen kampanyalarda da Ramazan’ın başlamasıyla birlikte büyük bir artış yaşandı. Ramazan öncesinde 50 kampanyanın düzenlediği pastırma kategorisinde Ramazan’la birlikte yüzde 146’lık bir artış yaşanırken, kampanya sayısı da 123’e yükseldi. Pastırma kategorisinde en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 19’luk kampanya yüzdesi ve 23 kampanyayla Aytaç oldu. Yüzde 16’lık kampanya yüzdesi ve 20 kampanyayla Namet ikinci; yüzde 11’lik kampanya yüzdesi ve 13 kampanyayla Apikoğlu üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9’luk kampanya yüzdesi ve 11 kampanyayla İkbal dördüncü ve yüzde 7’lik kampanya yüzdesi ve 9 kampanyayla Gurme beşinci sırada yer buldu.

Kırmızı ette Uzman Kasap liderliğe oturdu

Ramazan öncesinde 183 kampanyanın düzenlediği köfte ve kırmızı et kategorisinde Ramazan’la birlikte yüzde 58’lik bir artış yaşanırken, kampanya sayısı da 289’a yükseldi. Bu kategoride en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 36’lık kampanya yüzdesi ve 104 kampanyayla Uzman Kasap oldu. Yüzde 14’lük kampanya yüzdesi ve 41 kampanyayla Pınar ikinci; yüzde 8’lik kampanya yüzdesi ve 24 kampanyayla Namet üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 7’lik kampanya yüzdesi ve 19 kampanyayla Erşan dördüncü ve yüzde 4’lük kampanya yüzdesi ve 11 kampanyayla Tire beşinci sırada yer buldu.

Dondurulmuş gıdada Superfresh zirvede

Ramazan öncesinde 423 kampanyanın düzenlediği dondurulmuş gıda kategorisinde Ramazan’la birlikte yüzde 43’lük bir artış yaşanırken, kampanya sayısı da 607’ye yükseldi. Bu kategoride en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 53’lük kampanya yüzdesi ve 293 kampanyayla Superfresh oldu. Yüzde 10’luk kampanya yüzdesi ve 53 kampanyayla Pınar Et ikinci; yüzde 7’lik kampanya yüzdesi ve 36 kampanyayla Dr.Oetker üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 5’lik kampanya yüzdesi ve 26 kampanyayla Metro dördüncü ve yüzde 3’lük kampanya yüzdesi ve 19 kampanyayla Feast beşinci sırada yer buldu.

Meyveli yoğurtta Sek lider

Ramazan öncesinde 149 kampanyanın düzenlediği meyveli yoğurt kategorisinde Ramazan’la birlikte yüzde 26’lık bir artış yaşanırken, kampanya sayısı da 188’e yükseldi. Bu kategoride en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 43’lük kampanya yüzdesi ve 81 kampanyayla Sek oldu. Yüzde 22’lik kampanya yüzdesi ve 41 kampanyayla Danone ikinci; yüzde 20’lik kampanya yüzdesi ve 38 kampanyayla Sütaş üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 12’lik kampanya yüzdesi ve 23 kampanyayla Eker dördüncü ve yüzde 2’lik kampanya yüzdesi ve 3 kampanyayla İçim beşinci sırada yer buldu.

Sade ve kaymaklı yoğurtta Sütaş zirvede

Ramazan öncesinde 447 kampanyanın düzenlediği sade ve kaymaklı yoğurt kategorisinde Ramazan’la birlikte yüzde 23’lük bir artış yaşanırken, kampanya sayısı da 549’a yükseldi. Bu kategoride en fazla kampanya düzenleyen marka yüzde 19’luk kampanya yüzdesi ve 104 kampanyayla Sütaş oldu. Yüzde 15’lik kampanya yüzdesi ve 81 kampanyayla Eker ikinci; yüzde 13’lük kampanya yüzdesi ve 74 kampanyayla İçim üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9’luk kampanya yüzdesi ve 51 kampanyayla Sek dördüncü ve yüzde 8’lik kampanya yüzdesi ve 46 kampanyayla Yörsan beşinci sırada yer buldu.