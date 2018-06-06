Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün Bakanlar Kurulu toplantısı gündemi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündemdeki önemli konulara ilişkin flaş açıklamalarda bulunan Bozdağ, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili soruya da cevap verdi. Bozdağ'ın bayram tatili ile ilgili açıklaması şöyle:

"RAMAZAN BAYRAMI HAFTA SONUNA DENK GELİYOR"

Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası Bakanlar Kurulunda görüşülen konulara ilişkin açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil vermenin söz konusu olmadığını açıklayan Bozdağ, “Çünkü, Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil alma gereği duymamıştır” ifadelerini kullandı.

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