12 milyon emekli (SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri) bayram ikramiyesi alacak. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 15 Haziran'a denk geliyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Hükümetin müjdesini günler önce verdiği emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
- SSK, Bağ-Kur,
- Emekli Sandığı emeklileri,
- Şehit yakını ve gaziler,
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,
- Geçici köy korucuları,
- Şeref aylığı sahipleri,
- Şampiyon sporcular,
- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
- Terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacaklar.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emeklilerin maaşları ve ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyeleri de 8 Haziran'da ödenecek. Öte yandan Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları ayın 1-5'i arasında, SSK-Bağkur emekli maaşları da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödenecek
BAŞBAKAN 'HER YIL' DEDİ
Emekl maaşlarına yapılacak ikramiye ödemesinin her yıl ödenmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım ikramiye müjdesini Bakanlar Kurulu Toplantısı çıkışında açıklamış ve "her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira" demişti.
MEMUR MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, 14 Haziran Perşembe Arefe günü başlayacak;
1. günü 15 Haziran Cuma 2018,
2. günü 16 Haziran Cumartesi 2018,
3. günü 17 Haziran Pazar 2018,
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 20 Ağustos Pazartesi arefe günü ile başlayacak;
1. günü 21 Ağustos Salı 2018,
2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,
3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,
4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.
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