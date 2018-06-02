2018 Ramazan bayramına çok kısa bir süre kaldı. İslam alemi "Ramazan bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtını internette araştırıyor. Diğer yandan uzun vadeli tatil planı düşünenler " Kurban bayramı ne zaman?" sorusunu merak ediyor. İşte Ramazan bayramı ne zaman? 2018 Kurban bayramı ne zaman? sorularının yanıtı...
Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran Cuma ikinci günü 16 Haziran Cumartesi üçüncü günü 17 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil planı yapanların merakla beklediği soru. İşte Ramazan Bayramı tatilinin süresi...
Yani 2018 yılı itibariyle Ramazan Bayramının 9 gün resmi tatil olması söz konusu değil. Fakat Kurban Bayramı tatilinin uzun olması bekliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın;
-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,
-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,
-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,
-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.
KURBAN BAYRAM TATİLİ NE KADAR?
2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.
Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.
Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.
Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
15 Haziran Ramazan Bayramı
16 Haziran Ramazan Bayramı
17 Haziran Ramazan Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
21 Ağustos Kurban Bayramı
22 Ağustos Kurban Bayramı
23 Ağustos Kurban Bayramı
24 Ağustos Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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