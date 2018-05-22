Ramazan ayının 7. günü bugün idrak ediliyor. İslam alemi tarafından oruç tutularak geçirilen Ramazan ayında şimdiden bayram heyecanı başladı. Ramazan bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? vb. sorular merak ediliyor.

Tarihler boyunca her milletin birçok millî günleri, târihî hâtıralarını canlandıran bayramları bulunmaktadır. Aynı şekilde bir dine mensup kimselerin de dinî günleri ve dini bayramları vardır. İslam dininde iki büyük bayram vardır. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN (2018)?

2018 Ramazan Bayramı 1 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma 2 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi 3 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı 15 Haziran Cuma günü başlayacak. 14 Haziran Arefe günü olacağı için yarım gün mesai yapılacak. Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 günü sona ereceği için toplamda 3.5 gün tatil olacak. Resmi bir açıklama gelirse tatil sürelerinde değişiklik olabilir. Açıklama gelir gelmez detayları aktaracağız.

Ramazan bayramının önemi

- İbadetlerle bir ay Mevla’sına yaklaşanların,

- Dili damağı Allah için kuruyanların,

- Gözü yaşlı yetim, kimsesiz ve öksüzleri görüp gözetenlerin,

- Çocuklara ramazan sevincini aşılayanların,

- Ramazanı ramazan neşvesi içerisinde yaşayanların bayramıdır.

“Ramazan’ın Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş’tur” (Beyhaki , Şuab, 3/306)

“Ramazanın gelişine sevinen müminlerin cesedini, Allah, cehenneme haram kılar”. (Hadis, Vaaz ve İrşat, M. Altunkaya, c.1, s.312)

“Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur.” (Buhari, Savm,5)

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