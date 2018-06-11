11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kaldı. Bayramı sevdikleriyle geçirmek ve tatil planı yapmak isteyenler için Ramazan bayramının ne zaman olduğu ve bayram tatilinin kaç gün olduğu soruları merak ediliyor. 2018 Ramazan bayramı ile ilgili detaylar
2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Ramazan bayramı 15 Haziran Cuma günü başlayacak. 14 Haziran Arefe günü olacağı için yarım gün mesai yapılacak. Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 günü sona ereceği için toplamda 3.5 gün tatil olacak. Resmi bir açıklama gelirse tatil sürelerinde değişiklik olabilir. Açıklama gelir gelmez detayları aktaracağız.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul için Ramazan bayramı namazı vakti: 05:17
Ankara için Ramazan bayramı namazı vakti: 06:04
İzmir için Ramazan bayramı namazı vakti: 05:31
Adana için Ramazan bayramı namazı vakti: 05:02
Rize için Ramazan bayramı namazı vakti: 04:31
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazları ikişer rekattır. Cemaatle aşikare olarak kılınırlar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam, iki rekat Ramazan bayramı namazına niyet eder. Cemaat da böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uymaya niyet eder." Allahü Ekber" diye iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır. Hep birlikte gizlice "Sübhaneke" okunur. Sonra imam yüksek sesle, cemaat da gizlice "Allahü Ekber" diye üç tekbir alırlar. Tekbirlerde eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara salıverilir, her tekbir arasında üç teşbih mikdarı durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır, imam gizlice "Euzü-Besmele" çektikten sonra, aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an-ı Kerimden okur. Aşikare "Allahü ekber" diyerek bilindiği gibi rüku ve secdelere gider. Cemaat da gizlice tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice "Besmele"den sonra yine aşikare olarak Fatiha suresi ile bir mikdar daha Kur'an okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir alınır. Ondan sonra imam yine aşikare, cemaat ise gizlice "Allahü Ekber" diye rükua ve secdelere varırlar. Sonra oturulup gizlice "Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena atina" duaları hep birlikte okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bu halde bayram namazlarının her rekatında üç fazla tekbir bulunmuş olur ki bunlar da vacibdir.
Hanbelî mezhebine göre birinci rekatta altı, ikinci rekatta beş tekbir alınır ve her iki rekatta da tekbirler kıraattan önce yapılır, İmam Malik ile İmam Şafiî'ye göre, birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir alınır ve tekbirler her iki rekatta da kıraattan önce alınır.
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