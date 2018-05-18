Dünya genelinde tüm Müslümanlar, Ramazan ayını coşkuyla karşıladı ve Ramazan ayı boyunca oruç tutularak İslam dininin temel ibadetlerinden biri yapılıyor. Aynı zamanda Müslümanlar, "Ramazan Bayramı ne zaman?" diye merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? İşte detaylar...



2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



İslam aleminin önemli ibadetleri arasında yer alan oruç ibadeti Ramazan ayının sonlanmasıyla geçtiğimiz yıl

25 Haziran 2017– Pazar Günü başlamış 27 Haziran 2017 - Salı Günü sona ermişti.



Bu yıl ise Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı tarihler sırasıyla şöyledir.



RAMAZAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?



Bu yıl Ramazan Bayram arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar günü olduğu dolayısıyla 9 günlük bir tatil mümkün gözükmüyor.



1. GÜN

15 HAZİRAN 2018

CUMA



2. GÜN

16 HAZİRAN 2018

CUMARTESİ



3. GÜN

17 HAZİRAN 2018

PAZAR



RAMAZAN BAYRAMI'NDA YAPILMASI GEREKENLER

1) Bayram gecelerini dua ve ibadetle ihya etmek, kaza namazı kılmak, Kur'an okumak ve Allah Teâlâ'dan af ve mağfiret dilemek. Çünkü duaların makbul olduğu gecelerden birisi de bayram geceleridir. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan ve kurban bayramı gecelerini, sevabını umarak ibadetle geçiren kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez."

2) Bayram sabahı erken kalkarak yıkanıp temizlendikten sonra namaza gitmek.

3) Güzel koku sürünmek.

4) Temiz ve yeni elbise giyinmek.

5) Gücü yetiyorsa namaza yürüyerek gitmek.

6) Güler yüzlü ve sevinçli görünmek.

7) Yoksullara çokça sadaka vermek.

8) Bayram namazına giderken yolda tekbir getirmek.

9) Kurban kesecekse kurban etinden yiyinceye kadar oruç tutuyormuş gibi bir şey yiyip içmemek.

10) Kurban etinden iftar etmek. Çünkü peygamberimiz böyle yaparlardı.

11) Çoluk çocuğuna bolluk göstermek.

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