Henüz Ramazan ayının 10. günü olmasına rağmen tatil hazırlıklarını sürdüren çalışanlar Ramazan bayramının kaç gün olacağı sorusunu merak ediyor. Diyanet'in resmi dini günler takvimine göre Ramazan bayramı kaç gün ? İşte detaylar...



2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? İşte binlerce çalışanın gözlerini çevirdiği tatil planları sürüyor. Ve haliyle Ramazan bayramının ne kadar süreceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl 25 Haziran 2017– Pazar günü başlamış 27 Haziran 2017 - Salı günü sona ermişti.



Bu yıl ise Ramazan Bayramı'nın kutlanacağı tarihler sırasıyla şöyle.



2018 Ramazan Bayramı 1 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma 2 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi 3 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ 9 GÜN NEDEN DEĞİL?



Bu yıl Ramazan Bayram arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar günü olduğu için 9 günlük bir tatil mümkün gözükmüyor.

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