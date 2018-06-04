Ramazan ayının 20. günü idrak edilirken, Ramazan Bayramı için de hazırlıklar başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından İslam aleminde Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı için hazırlıklara başlanılcak. Bu sene iki bayramında yaz aylarına denk gelmesi, tatil planlarını da arttırdı. Peki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman denk geliyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan ayını yarılamaya yaklaşırken Ramazan Bayramı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Tatil planı yapanlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi.

Arefe 14 Haziran Perşembe

Ramazan Bayramı (1. Gün) 15 Haziran Cuma

Ramazan Bayramı (2. Gün) 16 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı (3. Gün) 17 Haziran Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı 15 Haziran Cuma günü başlayacak. 14 Haziran Arefe günü olacağı için yarım gün mesai yapılacak. Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 günü sona ereceği için toplamda 3.5 gün tatil olacak. Resmi bir açıklama gelirse tatil sürelerinde değişiklik olabilir. Açıklama gelir gelmez detayları aktaracağız.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Merak konusu olan Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram tatili takvimi şu şekilde;

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban bayramının ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Arefe günü tatil olması durumunda vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil yapılacak.

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