Ramazan ayının 26. günü idrak edilirken, Ramazan Bayramı ne zaman? sorusu da araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, Arefe günün tatil olup olmadığı çalışanları yakından ilgilendiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi dini günler takviminde bayram günleri yer alıyor. İşte Ramazan Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan ayını yarılamaya yaklaşırken Ramazan Bayramı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Tatil planı yapanlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi.

2018 Ramazan Bayramı 1 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 1. Gün 15 Haziran 2018 Cuma 2 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 2. Gün 16 Haziran 2018 Cumartesi 3 Şevval 1439 Ramazan Bayramı 3. Gün 17 Haziran 2018 Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? AREFE ÜNÜ TATİL Mİ?

Ramazan bayramı 15 Haziran Cuma günü başlayacak. 14 Haziran Arefe günü olacağı için yarım gün mesai yapılacak. Ramazan bayramı 17 Haziran 2018 günü sona ereceği için toplamda 3.5 gün tatil olacak. Resmi bir açıklama gelirse tatil sürelerinde değişiklik olabilir. Açıklama gelir gelmez detayları aktaracağız.

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