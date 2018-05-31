Ramazan bayramı ne zaman başlayacak

2018 Ramazan bayramı için kısa bir süre kaldı. Müslümanlar Ramazan ayının 16. gününde oruçların ne zaman biteceği, bayramın ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. İşte 2018 Ramazan bayramı tarihleri.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

11 ayın sultanı Ramazan ayı milyonlarca müslüman tarafından coşku ve sevinç ile karşılandı. Her sene ibadet ve dualar ile gecen bu ayın üçte birini ise geride kalmak üzere. Ramazan Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı gün geçtikçe merak edilmeye başladı. İşte o sorunun cevabı..

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın takvimine göre bu sene özellikle çocukların beklediği Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Böylece Cuma, Cumartesi, Pazar günleri resmi tatil yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Ramazan Bayramının önemini öncesinde ibadetinde bulunduğumuz farz olan Ramazan Ayı orucunda görüyoruz. Cenabı Allah'ın nimetleri karşısında şükrünü eda edip bir ay boyunca oruç tutan müslümanları bağışlanmış olma ve Allah'ın rızasını kazanmış olma ümit ve sevinciyle Ramazan Bayramını kutlarlar.

Ayrıca bu bayramda fitre zekat ve sadakalar ile ihtiyaç sahipleri gözetilerek toplumdaki sosyal denge sağlanmış olur. Toplumun her seviyesinden insan buluşarak gerçek kardeşliğin ve huzurun oluşması sağlanmaktadır.

İslami bayramlar dünya genelinde kutlanan diğer bayram ve festivallere benzemez. Günümüzde dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen festival niteliğindeki kutlamalarda fuhuş had safhaya çıktığı gibi israf ve tahrip en üst seviyelere çıkmaktadır. İnsanın başıboş hayvanlardan bile daha sefihçe hareketler yaparak kendilerinden geçtikleri bu tür etkinlikler beraberinde topluma ahlaksızlıktan başka bir şey kazandırmamaktadır.

İslami bayramlarda ise az önce söylediğimiz gibi insan Allah'a olan kulluğunu hatırlar. O'nu gönlünde yakınında hisseder ve dünyaya ne için geldiğini bir kez daha hatırlamış olur.

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